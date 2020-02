Ny restaurang öppnar i februari i Örebro

I höstas stängde Fredrik Lindvall sin restaurang på Ånstagatan i Örebro. Lokalen har sedan dess stått tom, men nu renoveras det för fullt och förbigående personer undrar nyfiket vad som är på gång. DT har träffat Niclas Mauritzson för att få en tjuvtitt på vad som komma skall.

– I februari hoppas vi kunna öppna en ny lunchrestaurang: Niclas Kök & Bar, säger Niclas Mauritzon.

Renoveringen pågår för fullt och ambitionen är att det ska kännas att det är en ny restaurang, för Niclas betonar att han inte tagit över den förra restaurangen utan att han och hans pappa öppnar en ny. Pappa Stefan Mauritzson sköter företagets administrativa bit medan Niclas är restaurangchef. Niclas berättar:

– Vi ska börja med att servera lunchbuffé samt ha en caféverksamhet, för är det något jag saknar så är det en teckenspråkig mötesplats som är öppen på vardagar.

Hyresvärden till restaurangen är Dövas Förening i Örebro (DFÖ). Niclas berättar att samarbetet kommer att innebära att föreningen har möjlighet att be restaurangen hålla öppet vissa speciella kvällar och helger. Exempelvis så kommer restaurangen att ha öppet under Dövas Dag helgen i september. Men restaurangen är inte enbart för teckenspråkiga, i området finns flera stora företag som varit flitiga kunder hos den tidigare restaurangen. I området finns också planer på nya bostäder och närliggande Södra stationen har en ny bro och långt framskridna planer på att bygga en tunnel under tågstationen. Det finns alltså en stor potential i området på sikt, menar Niclas som inte är främmande för att hålla öppet under kvällar och helger i framtiden.

– Personalen som ska jobba i restaurangen är döva och hörselskadade, det är för att vi vill att vår restaurang ska ge arbetsmöjligheter för dessa, säger Niclas.

Restaurangen har nu fått en ljusare inredning. Niclas berättar att han anlitat en dövblindkonsulent som gett tips om hur restaurangen kan anpassas för synskadade.

– Vi vill att alla ska känna sig välkomna, avslutar Niclas.



TEXT: MARIA NORBERG