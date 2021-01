Detta har hänt på sistone

I korthet

Bloggen

WebbTV Nu får Lydia tolk till förinspelade föreläsningar DT rapporterade i november att Lydia Tebibel, lärarstudent vid Stockholms universitet (SU), var frustrerad över att hon inte kunde få tolk till förinspelade föreläsningar. Anledningen var att de redan var tillgängliggjorda genom undertext. Nu har SU ändrat sig och kan ordna med tolk till förinspelade föreläsningar om studenter efterfrågar det. Utdrag ur beslutet: ”När inspelade föreläsningar endast erbjuds med undertext kan döva studenter uppleva det som en ökad belastning genom att undervisningen till stora delar endast sker genom text”. Beslutet gäller så länge pandemin består eller tills annat meddelas.

Lydia Tebibel är väldigt glad över beslutet inte bara för sin egen skull utan också för andra studenters, även om det kom väldigt sent. Problemen började redan för henne vid månadsskiftet augusti/september och för andra döva SU-studenter i våras enligt henne. "Men det är bättre sent än aldrig", säger hon som dock är kritisk till att det är en tillfällig åtgärd. Studenter ska kunna få tolk till alla undervisningstillfällen, både på plats och distans, även när coronakrisen ebbat ut. Hon vill rikta ett särskilt tack till Teckenspråkets röst som hjälpt till i kontakterna med universitetet för att få beslutet ändrat, och till SDR som visat stöd för hennes fall.

10 teckenspråksartister sjunger ”Vi håller ut” Den tuffa coronakrisen gör sig påmind överallt, i såväl Sverige som stora delar av världen. Därför har tio svenska teckenspråksartister gått samman för att teckenspråksgestalta den populära låten ”Vi håller ut”. Den handlar om att inte tappa hoppet och att hålla ut. Therese Andersson är initiativtagare till teckenspråksversionen av låten. Till vardags arbetar hon som lärare vid Tullängsgymnasiet i Örebro. När hon såg originallåten (den släpptes i maj 2020), kom hon att tänka direkt på sina döva och hörselskadade elever. Hon visste att hennes elever skulle älska att se teckenspråksversionen. Därför tog hon kontakt med Kristoffer Kold Erlandsen, som i sin tur satte ihop ett team av teckenspråksartister för inspelning. Micke ”Mikeadelica” Gustafsson som står bakom låten säger i ett pressmeddelande om teckenspråksversionen: ”Jag är stolt över att låten lever vidare och att det viktiga budskapet, att just hålla ut i dessa tider, fått möjlighet att tas emot av ännu fler”.