Nyutexaminerade döva teckenspråkstolkar

Försenad avsiktsförklaring om Europas teckenspråkshuvudstad 2010 utropade sig Örebro till Europas teckenspråkshuvudstad. Bakom utropandet står Örebro kommun, Region Örebro län, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Örebro universitet som tillsammans gjort en avsiktsförklaring. Nu arbetar de fyra undertecknarna med att revidera avsiktsförklaringen. Tanken var att den förnyade avsiktsförklaringen skulle presenteras på Örebro kommuns digitala konferens Mänskliga rättigheter ur ett teckenspråksperspektiv i dag den 17 september. Men så blev det inte.

Vad berodde det på?

– Jag kan säga med säkerhet att ni inte behöver vara oroliga. Arbetet fortgår enligt plan och vi hann helt enkelt inte klart tills i dag från alla aktörer utifrån beslutsprocesser med mera, svarar Per-Åke Sörman, avgående kommunalråd (C), i ett sms.

När väntas den reviderade avsiktsförklaringen bli klar?

– Den kommer att presenteras under hösten och vi hoppas kunna utöka utropandet från fyra aktörer till fem nu när vi förnyar våra löften och antaganden för kommande period (oklart vilken period det blir), svarar Per-Åke Sörman.

Under konferensen avslöjades vilken den femte tilltänkta aktören var: Länsstyrelsen Örebro län.

FSDB permitterar alla anställda Alla anställda vid Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) är permitterade fram till 31 december 2020. Det har förbundsstyrelsen beslutat. Orsaken är att förbundet inte ska få något stort underskott i år. Alla fysiska aktiviteter har ställts in på grund av corona och de beviljade medel som förbundet har erhållit i år, får inte användas till annat. Fram till årsskiftet har personalen tillfälligt reducerad arbetstid och FSDB får statligt stöd för att täcka en del av personalkostnaderna. Klas Nelfelt, styrelseledamot, säger till SVT Nyhetstecken att han hoppas att personalen kan börja arbeta som vanligt igen i januari 2021.