Hallå där, Daniel Littorin

Den här helgen 22-23 augusti äger SDR:s förbundsmöte och fyllnadsval rum. En ny ledamot har just valts in: Daniel Littorin.



Grattis! Du har just blivit invald i SDR:s styrelse. Hur känns det?

– Tack! Väldigt spännande och jag känner mig väldigt hedrad över att jag har föreningarnas förtroende!

Vad har fått dig att tacka ja till att sitta i SDR:s styrelse?

– Jag har sagt att jag kommer att sitta i SDR:s styrelse någon gång, det var nästan bara en tidsfråga. Nu får jag möjligheten att känna på hetluften fram till kongressen. Så det här är ett bra tillfälle för mig att tacka ja till uppdraget.

Vilka är dina hjärtefrågor?

– Allt som har dövrörelsen med att göra, egentligen. Men i egenskap av min roll vill jag gärna lägga grunden till en hållbar ekonomi för SDR. Så förbundet kan överleva i 100 år till.

Vem är du? Vad gör du till vardags?

– Jag är 31 år gammal och jobbar som redovisningsekonom till vardags. Idrotten är en väldigt stor del av mitt liv och jag går ofta på Djurgårdens IF:s matcher i hockey och fotboll. Men nu under coronatiden så har jag väldigt mycket tid över. Jag är även huvudansvarig för herrfutsalen, väldigt kul uppdrag tycker jag!