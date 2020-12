Boktips: "Jul i krinolin"

I korthet

WebbTV 10 teckenspråksartister sjunger ”Vi håller ut” Den tuffa coronakrisen gör sig påmind överallt, i såväl Sverige som stora delar av världen. Därför har tio svenska teckenspråksartister gått samman för att teckenspråksgestalta den populära låten ”Vi håller ut”. Den handlar om att inte tappa hoppet och att hålla ut. Therese Andersson är initiativtagare till teckenspråksversionen av låten. Till vardags arbetar hon som lärare vid Tullängsgymnasiet i Örebro. När hon såg originallåten (den släpptes i maj 2020), kom hon att tänka direkt på sina döva och hörselskadade elever. Hon visste att hennes elever skulle älska att se teckenspråksversionen. Därför tog hon kontakt med Kristoffer Kold Erlandsen, som i sin tur satte ihop ett team av teckenspråksartister för inspelning. Micke ”Mikeadelica” Gustafsson som står bakom låten säger i ett pressmeddelande om teckenspråksversionen: ”Jag är stolt över att låten lever vidare och att det viktiga budskapet, att just hålla ut i dessa tider, fått möjlighet att tas emot av ännu fler”.

102-åringen Svea har gått bort Kramforsbon Svea Thim somnade in i går förmiddag (15 november) efter en tids sjukdom. Hon blev 102 år gammal. Den 27 december skulle hon ha fyllt 103 år. DT träffade henne i januari 2018. Då hade hon nyligen passerat hundrastrecket, vilket hon hade svårt att förstå. ”Det kändes som vanligt”, sade hon och skrattade. Just hennes goda humor och positiva inställning troddes vara två av de främsta anledningarna till att hon lyckades med att bli så gammal. Ett annat recept för ett långt liv var socialt umgänge. ”Bjud in folk hem till dig eller hälsa på andra för att prata”, sade hon. Då bodde hon fortfarande hemma.

Efter sig lämnade hon 4 barn, 10 barnsbarn, 24 barnbarnsbarn och 2 barnbarnsbarnbarn. Läs mer om Svea Thim här.