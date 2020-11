DT PLAY: Riksteatern Crea – Tyst Teaters nya namn

Kramforsbon Svea Thim somnade in i går förmiddag (15 november) efter en tids sjukdom. Hon blev 102 år gammal. Den 27 december skulle hon ha fyllt 103 år. DT träffade henne i januari 2018. Då hade hon nyligen passerat hundrastrecket, vilket hon hade svårt att förstå. ”Det kändes som vanligt”, sade hon och skrattade. Just hennes goda humor och positiva inställning troddes vara två av de främsta anledningarna till att hon lyckades med att bli så gammal. Ett annat recept för ett långt liv var socialt umgänge. ”Bjud in folk hem till dig eller hälsa på andra för att prata”, sade hon. Då bodde hon fortfarande hemma.

Efter sig lämnade hon 4 barn, 10 barnsbarn, 24 barnbarnsbarn och 2 barnbarnsbarnbarn. Läs mer om Svea Thim här.